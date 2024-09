Neustart in der Pauluskirche

Pauluskirche in Stuttgart-West

Noch immer ist die Pauluskirche im Stuttgarter Westen eine Großbaustelle. Doch an diesem Sonntag will das Komitee „Paulus lebt!“ die Türen weit öffnen.

Nikolai B. Forstbauer 05.09.2024 - 15:47 Uhr

Die Freude ist groß, und es schwingt Stolz mit, wenn die Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Komitees „Paulus hat Zukunft“ auf das kommende Wochenende blicken. In der Pauluskirche im Stuttgarter Westen wird an diesem Sonntag, 8. September, mit einer Ausstellungseröffnung zum Werk des Architekten Heinz Rall und einem Tag der offenen Tür sichtbar, worum die Gruppe um Julia Keinarth-Uhland, Stephanie Thomsen-Wolf und andere lange Zeit gerungen hat – neues öffentliches Wirken in die Stadtgesellschaft hinein.