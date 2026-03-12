Wer eine Pauschalreise gebucht hat, soll bei Ausfällen in der EU künftig einfacher Anspruch auf eine Entschädigung haben.
12.03.2026 - 13:58 Uhr
Die EU will Urlauber besser schützen. Dazu hat das Parlament am Donnerstag in Straßburg eine Reform der sogenannten Pauschalreiserichtlinie abgesegnet. Die Abgeordneten reagieren mit dem Gesetz auch auf Erfahrungen aus der spektakulären Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook im Jahr 2019 sowie den massenhaften Reiseausfällen während der COVID-19-Pandemie.