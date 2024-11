Neue Partner, neue Funktionen: Die europäische Bankeninitiative EPI geht mit ihren Bezahlverfahren Wero in die Offensive. Der Vorsprung der US-Konkurrenz ist groß.

dpa 21.11.2024 - 13:00 Uhr

Frankfurt/Main - Der noch junge Paypal-Konkurrent Wero will mit zusätzlichen Möglichkeiten für das mobile Bezahlen und weiteren Banken-Partnern die Kundschaft in Europa von sich überzeugen. Die European Payments Initiative (EPI) bringt eine eigenständige App an den Markt, die von nächster Woche an bei der Postbank und ab 2025 bei der Deutschen Bank die Wero-Nutzung ermöglichen soll. Als weiterer Partner will ebenfalls vom kommenden Jahr an die Direktbank ING Deutschland das neue europäische Digitalbezahlverfahren anbieten.