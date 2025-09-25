PayPal entwickelte sich vom kleinen Tech-Startup der 90er Jahre zum globalen Marktführer im Online-Payment. Die Geschichte zeigt, wie Innovation und Anpassungsfähigkeit den digitalen Zahlungsverkehr prägten.
30.09.2025 - 00:00 Uhr
Wer hätte das gedacht? Was heute als Finanzriese dasteht, fing Ende der 90er als kleines Tech-Unternehmen an. PayPal hat einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt – von einer cleveren Idee zu einem festen Bestandteil unseres digitalen Alltags. Dabei hat das Unternehmen die Spielregeln für Online-Zahlungen komplett umgekrempelt. Mit Lösungen, die sowohl sicher als auch unkompliziert sind, traf PayPal genau den richtigen Ton für E-Commerce und Geldtransfers zwischen Privatpersonen.