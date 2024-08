In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren PC oder Laptop Schritt für Schritt aufräumen, um wieder den Überblick zu gewinnen. Außerdem geben wir Ihnen nützliche Tipps, um die Ordnung in Zukunft zu halten.

Ein unordentlicher PC kann nicht nur die Übersicht erschweren, sondern auch die Leistung beeinträchtigen. In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren PC oder Laptop Schritt für Schritt aufräumen, um wieder den Überblick zu gewinnen und die Performance zu steigern. Zudem geben wir Ihnen nützliche Tipps, wie Sie die Ordnung langfristig aufrechterhalten können.

1. PC ausmisten: Der erste Schritt zur Ordnung

Ein aufgeräumter PC beginnt mit dem Ausmisten überflüssiger Dateien und Programme. Durchforsten Sie alle Ordner und Programme auf Ihrem PC und löschen Sie alles, was Sie nicht mehr benötigen. Ein hilfreiches Tool ist die Website Should I Remove It, die Ihnen bei der Entscheidung hilft, ob ein Programm noch sinnvoll ist.

Tipp: Löschen Sie die Dateien nicht sofort aus dem Papierkorb, sondern lassen Sie sie für einige Tage dort. So können Sie fälschlicherweise gelöschte Dateien leicht wiederherstellen.

2. Ordnung schaffen: Neue Ordnerstruktur anlegen

Nachdem Sie unnötige Dateien entfernt haben, sollten Sie eine übersichtliche Ordnerstruktur erstellen. Arbeiten Sie dabei mit mehreren Ebenen, um alle Dateien sinnvoll zu kategorisieren. Ein Beispiel:

Hauptordner: Finanzen Unterordner: Steuererklärung Unterordner: Rechnungen Unterordner: Bankunterlagen (weitere Unterordner für Kontoauszüge, Schriftverkehr etc.)



So stellen Sie sicher, dass jede Datei ihren festen Platz hat – ähnlich wie die Kleidung im Kleiderschrank oder das Besteck in der Schublade.

3. Dateien effizient einsortieren

Nun füllen Sie Ihre neu erstellten Ordnerstrukturen mit den entsprechenden Dateien. Am einfachsten geht das, indem Sie mit mehreren Fenstern arbeiten: Öffnen Sie ein Fenster mit den neuen Ordnern und ein weiteres mit den Dateien, die Sie einsortieren möchten. Verschieben Sie die Dateien einfach per Drag & Drop.

4. Datenmüll entfernen: Ohne und mit Programmen

Obwohl der PC nun schon aufgeräumter ist, können noch viele unnötige Dateien vorhanden sein. Folgende Schritte helfen, Ihren PC zu bereinigen – mit und ohne externe Programme:

Manuelle Bereinigung:

Datenträgerbereinigung: Nutzen Sie die integrierte Windows-Datenträgerbereinigung, um überflüssige Dateien zu entfernen. Suchen Sie im Startmenü nach „Datenträgerbereinigung“ und wählen Sie die zu löschenden Dateien aus. Speicherplatz freigeben: Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „System“ > „Speicher“, um die Speicheroptimierung zu konfigurieren oder ungenutzte Dateien direkt zu löschen. Autostartprogramme deaktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Apps“ > „Autostart“, um unnötige Programme beim Hochfahren zu deaktivieren. Lassen Sie wichtige Sicherheitssoftware aktiv.

Externe Programme:

Für eine tiefere Bereinigung empfehlen sich Programme wie iolo System Mechanic, Avira System Speedup Pro oder CCleaner. Diese sind besonders für Einsteiger hilfreich, die sich mit den integrierten Funktionen von Windows nicht auskennen.

5. Langfristige Ordnung halten: Tipps und Tricks

Eine einmalige Aufräumaktion reicht nicht aus, um dauerhaft Ordnung zu halten. Mit den folgenden Tipps sorgen Sie dafür, dass Ihr PC auch in Zukunft ordentlich bleibt:

Dateien auslagern : Übertragen Sie ältere oder selten benötigte Dateien auf externe Speichermedien oder in die Cloud. Achten Sie auch hier auf eine klare Ordnerstruktur, um den Überblick zu behalten.

Ordnungssystem beibehalten : Neue Dateien sollten Sie sofort in die richtigen Ordner einsortieren. So vermeiden Sie, dass erneut Chaos entsteht.

Unnötiges sofort löschen : Entfernen Sie ungenutzte Dateien und Downloads sofort. Nutzen Sie die Speicheroptimierung in Windows, um den Download-Ordner automatisch leeren zu lassen.

Vorsicht bei Downloads: Achten Sie darauf, nur die Programme herunterzuladen, die Sie wirklich benötigen, und lehnen Sie die Installation zusätzlicher Software ab.

Fazit: Regelmäßiges Aufräumen spart Zeit und Nerven

Ein aufgeräumter PC bringt nicht nur mehr Übersicht, sondern auch eine bessere Leistung. Mit den oben genannten Schritten und Tipps sorgen Sie dafür, dass Ihr PC ordentlich bleibt und Sie nicht ständig neu aufräumen müssen. Ein wenig Aufwand am Anfang erspart Ihnen später viel Zeit und Frust.