Zwischen der Stadtgrenze Jerusalems und der israelischen Siedlung Adam sollen weitere Siedlerwohnungen entstehen. Die Gruppe „Peace Now“ spricht von versteckter Annektierung.
16.02.2026 - 12:49 Uhr
Erstmals seit dem Sechstagekrieg 1967 will Israel laut Friedensaktivisten die Stadtgrenzen Jerusalems in die besetzten palästinensischen Gebiete erweitern. Nach Angaben der israelischen Organisation "Peace Now" vom Montag soll die jüdische Siedlung Adam auf rund 50 Hektar im Westjordanland zwischen den palästinensischen Städten Hizma und Al-Ram ausgedehnt werden.