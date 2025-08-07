Pech und Pannen „Kornwestheim rockt“: Erste Konzerte verlangen Besuchern viel Geduld ab
Langen Schlangen und Warten auf die Band: Die beiden ersten Open-Air-Konzerte in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) verliefen nicht optimal.
Es war kein Start nach Maß: Bei den ersten beiden Konzerten der Open-Air-Reihe „Kornwestheim rockt“ in diesem Jahr war zwar eine Menge los. Dennoch gingen die Besucher nicht nur mit positiven Eindrücken nach Hause. Zwei Umstände sorgten für Unmut und trübten die Freude an dem Konzerterlebnis.