Ein Mann glaubt, er chatte mit einer jungen Erwachsenen und es kommt zum Treffen. Dort trifft er drei junge Männer und erlebt eine böse Überraschung.
27.10.2025 - 14:36 Uhr
Die Stuttgarter Polizei hat zwei Jugendliche und einen Heranwachsenden festgenommen, die einen Mann erpresst haben sollen. Die 16, 17 und 18 Jahre alten Männer sollen auf einer Datingplattform ein falsches Profil einer angeblich 19-jährigen Frau angelegt haben. Als der Mann sich Ende August mit ihr zu einem Treffen in Bad Cannstatt am Zuckerlesweg verabredete, kamen statt der angeflirteten Frau zwei Jungs aus der Männerclique. Die drei sollen von dem Mann dann 200 Euro erpresst haben. Eine Frau, weder 19- noch 15-jährig, war zu keinem Zeitpunkt involviert.