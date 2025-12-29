Friedrich Merz plant in den ersten drei Monaten des neuen Jahres eine Reise nach Peking. Der Außenminister war kürzlich dort - und hat ein paar Tipps parat.
Berlin - Außenminister Johann Wadephul erwartet für den im ersten Quartal 2026 geplanten China-Besuch von Kanzler Friedrich Merz (CDU) konkrete Ergebnisse. Auf die Frage, ob es Abmachungen geben könne bei der Reise von Merz, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Ja, das kann es und das wird es aller Voraussicht nach auch." Voraussetzung sei aber, "dass ich darüber nicht öffentlich vorher spreche".