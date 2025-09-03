Pekings Militärparade: Botschaften aus Asien an den Rest der Welt

Für manch einen wirkt das wie ein Foto aus dem Gruselkabinett. Bei der größten Militärparade in der Geschichte der Volksrepublik China stehen die Lenker von China, Russland und Nordkorea Seit an Seit und bestaunen Kriegsgerät aus chinesischer Produktion. Die drei setzen damit eine ganz bewusste Botschaft ab. Es ist das erste Mal, dass Xi Jinping, Wladimir Putin und Kim Jong Un gemeinsam solch ein Signal senden. Mit der Ukraine, dem vorherrschenden außenpolitischen Thema in Europa, hat das nicht viel zu tun. Dafür interessiert sich maximal ein Drittel der auf dem Podium vertretenen Staatschefs. Es ist eine Botschaft an die USA, dass es ein Gegengewicht gibt zur amerikanischen Vorherrschaft. Und es ist ein Signal an die restliche Welt.

Botschaften an den Rest der Welt An die restliche Welt, nicht unbedingt an Europa. Dass sich der alte Kontinent auch in Zeiten von Donald Trump mit den Vereinigten Staaten verbunden fühlt, das wissen die drei natürlich. Aber der Globus besteht nicht nur aus Europa. Es ist ein Zeichen an Argentinien und Angola, an Kirgistan und Kenia, an Vietnam, Vanuatu und Venezuela. Seht her, es gibt Alternativen, sagen die drei. Vielerorts fällt das auf fruchtbaren Boden. Und bei manch einer UN-Abstimmung in Zukunft wird der Westen noch sein blaues Wunder erleben, wenn sich zum Beispiel in der Generalversammlung neue Allianzen bilden. Es gibt noch eine weitere Botschaft. Wir sind kampfbereit, wenn es sein muss, heißt die. Beide Botschaften sind erschreckend.