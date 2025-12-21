Wenn Pellkartoffeln übrigbleiben, sind sich viele unsicher, ob und wie man diese wieder aufwärmen kann. Worauf Sie beim Aufwärmen von Pellkartoffeln achten sollten, zeigen wir Ihnen hier im Artikel.
Inhalt:
- Pellkartoffeln aufwärmen - 4 Möglichkeiten
- 1. Dämpfen
- 2. Im Backofen
- 3. Aufkochen
- 4. Weiter verarbeiten
- Kartoffeln richtig lagern und zubereiten
Prinzipiell können Pellkartoffeln wieder aufgewärmt werden. Da allerdings vor allem durch die enthaltene Stärke Bakterien und Mikroorganismen in den bereits gekochten Pellkartoffeln entstehen können, sollten diese nur dann wieder aufgewärmt werden, wenn die Pellkartoffeln zum einen direkt nach der Zubereitung gekühlt wurden und zum anderen beim erneuten Aufwärmen entsprechend hohen Temperaturen (mindestens 70 Grad) ausgesetzt werden. So haben Mikroorganismen keine Chancen.