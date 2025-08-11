 
Pessar mit Widerhaken Wenn die Penis-Falle zuschnappt, ist die Vergewaltigung schon passiert

Die „Penis-Falle“, ein Einsatz aus Latex, hat innen messerscharfe Zacken – und soll potenzielle Vergewaltiger abschrecken. Foto: Paasch

Können „Penis-Fallen“ mit scharfen Widerhaken Frauen Schutz vor Vergewaltigungen bieten? Ein Mediziner aus Stuttgart ist davon überzeugt – doch er stößt auf Kritik.

Es passiert jeden Tag. Sexuelle Übergriffe, Nötigung, Vergewaltigung: Fast 40 Mädchen und Frauen in Deutschland werden jeden Tag Opfer einer schweren Sexualstraftat. Mit 13.320 Fällen wurde im Jahr 2024 ein erneuter Höchststand erreicht, die Zahl stieg das sechste Jahr in Folge. Beschämend, erschreckend - und mit verheerenden Folgen für die Betroffenen. Doch was tun? Das hat sich in den vergangenen Monaten auch der Stuttgarter Mediziner Urs Schneider immer wieder überlegt: „Jedes Mal, wenn ich Meldungen über Vergewaltigungen in der Zeitung gelesen habe, hat mich das umgetrieben. Nicht zuletzt, weil ich zwei Töchter habe.“

 

Eigentlich forscht Schneider am Fraunhofer-Institut im Bereich Gesundheitstechnologien und beschäftigt sich mit der Entwicklung von Prothesen. Doch es ging ihm nicht mehr aus dem Kopf, wie man Vergewaltiger von ihren Taten abhalten könnte. „Meine Überlegung war: Wo ist ein Mann am verletzlichsten? Die Antwort: Im Genitalbereich.“ Also suchte er nach Hilfsmitteln, die Täter an ihrem empfindlichsten Organ verletzen und so abschrecken könnten.

Der Mediziner Urs Schneider forscht am vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Foto: Paasch

Bei der Recherche wurde er fündig: „Die Ärztin Sonet Bryant hatte in Südafrika bereits vor 20 Jahren eine Art Penis-Falle entwickelt.“ Bei ihrer Arbeit in den Townships habe sie ständig vergewaltigte Frauen behandelt, deren Leid erlebt und etwas ändern wollen. Die verzweifelte Aussage eines Opfers – „wenn ich da unten bloß Zähne hätte“ – habe schließlich den Impuls gegeben: Bryant entwickelte „Rape-aXe“ – eine Hülse, die wie ein Tampon in die Vagina eingesetzt wird.

Diese Art Pessar aus schleimhautverträglichem Latex ist auf der Innenseite mit messerscharfen Widerhaken ausgestattet, die sich beim Eindringen schmerzhaft in den Penis des Täters bohren. Nach einer Vergewaltigung, so die Hoffnung der Erfinderin, wäre der Täter leicht zu identifizieren, weil er ärztliche Hilfe benötigt. Außerdem könne allein die Existenz solcher Fallen und das Wissen darum potenzielle Vergewaltiger abschrecken.

Auch Schneider schätzt die „Penis-Falle“ als geeignete „Warnung an Männer“ ein: „Wenn sie damit rechnen müssen, dass eine Frau so etwas trägt, überlegen es sich potenzielle Täter zweimal, ob sie einen Überfall wagen.“ Und vergewaltigten, traumatisierten Frauen, die sich nachts nicht mehr auf die Straße trauen, könne so wieder Sicherheit gegeben werden, sagt Schneider. Allerdings: Ganz ausgereift sei die Latex-Hülse noch nicht. „Sie ist vom Umfang zum Beispiel zu klein“, erklärt Schneider. Bisher seien vom Prototyp in einem kleinen Start-up 5000 Stück hergestellt worden. „Dort kann man online bestellen.“ Für die Massenproduktion fehle es aber bisher an Kapital, der Preis ist dementsprechend: umgerechnet etwa 15 Euro – viel zu teuer, zumal für ein Einmalprodukt.

Keine flächendeckende Markteinführung

Dass die „Penis-Falle“ innerhalb kürzester Zeit flächendeckend auf den Markt kommt, ist somit quasi ausgeschlossen. Auch müsse hierzulande erst mal die rechtliche Lage geklärt werden – wäre der Einsatz des verletzenden Pessars als Notwehr oder als Körperverletzung des Täters zu werten? Schneider möchte deshalb gemeinsam mit Julia Wege, Professorin für Sozialarbeit und Gesundheit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, eine Studie über die Chancen und Risiken dieser Abschreckungsmöglichkeit in Auftrag geben. Dazu gab es auch mit dem baden-württembergischen Sozialministerium „einen Austausch auf Fachebene“, heißt es aus dem Ministerium.

Für ihre umfangreiche Studie wollen die Wissenschaftler anonym Vergewaltigungsopfer, aber auch junge Frauen und Männer befragen – und die Akzeptanz der Pessare untersuchen. Zudem möchte Schneider generell ausloten, ob es in Sachen Abschreckung weitere Möglichkeiten gibt. „Mein Ansatz ist aber nicht nur technischer Art“, sagt der Mediziner. Er wolle eine breite Diskussion in Gang bringen – „denn sexuelle Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem“. Es brauche insgesamt mehr Aufklärung.

Tabea Konrad ist Psychologin beim Stuttgarter Frauenberatungszentrum Fetz. Foto: Paasch

Den letzten beiden Aussagen kann Tabea Konrad vom Stuttgarter Frauentherapie- und Beratungszentrum (Fetz) sicher zustimmen. Insgesamt übt sie aber harsche Kritik an Schneiders Idee. „Da wird die Verantwortung doch wieder den Frauen zugeschoben“, sagt sie und betont, dass diese stattdessen eindeutig bei den Tätern liege. Frauen würde suggeriert, sie sollten in ständiger Alarmbereitschaft sein und müssten „auf sich aufpassen“.

Die Schutzfunktion eines solchen Pessars sei zudem ohnehin nicht gegeben: „Es verhindert eine Vergewaltigung ja nicht.“ Im Gegenteil: Womöglich führe die Verletzung des Täters zu einer Eskalation, im schlimmsten Fall zum Tod der Frau. Es könne sogar passieren, dass ein Täter nach einer Verletzung Anzeige wegen Körperverletzung erstatte und vor Gericht behaupte, der Sex sei einvernehmlich gewesen.

Überhaupt gehe Schneider von falschen Voraussetzungen aus. „Die meisten Vergewaltigungen passieren im direkten Umfeld“, so Konrad. Die Täter seien nicht die großen Unbekannten, die einem nachts auf dem Nachhauseweg auflauern – das sei ein Mythos. „Es sind stattdessen Partner oder Ex-Partner, Freunde, Bekannte, Kollegen.“ Und bei „gewalttätigen Beziehungspartnern“ sei vom Einsatz eines solchen Pessars „klar abzuraten“. Die Gefahr für die Frau sei zu groß.

Täterverhalten muss in den Fokus rücken

Auch eine Abschreckungseffekt durch die „Penis-Falle“ kann Tabea Konrad nicht erkennen: „Sexuelle Gewalt ist doch weit mehr als vaginale Penetration.“ Weitaus zielführender schätzt sie Selbstverteidigungskurse ein – und bei einem gewalttätigen Umfeld den sofortigen und konsequenten Kontaktabbruch. Ein weiteres, ganz praktisches Argument gegen das Pessar: „Welche Frau möchte sich so ein Ding vorsorglich abends einführen? Nach dem Motto: Heute geh ich weg, heute könnte es gefährlich werden.“﻿ Nach Ansicht von Konrad ist das nicht der richtige Weg, um gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen: „Stattdessen müssen Täterverhalten und gesellschaftliche Machtverhältnisse in den Fokus rücken.“

