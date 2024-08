Ein Unbekannter hat am späten Montagabend einen Lebensmittelmarkt im Stadtteil Korntal überfallen. Der Täter hatte kurz vor 22 Uhr den Penny in der Zuffenhauser Straße betreten. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und raubte einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Unbekannte kurz vor Ladenschluss den Discounter und begab sich in den Kassenbereich. Dort bedrohte er die Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Bargeld, welches sie in einen bunten Stoffbeutel packen sollte. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schoss der Täter mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe einmal in die Luft.

Nachdem die Mitarbeiterin mehrere Geldscheine in die Tasche gepackt hatte, floh der Unbekannte mit einem weißen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Fahndung blieb bisher erfolglos.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann handeln. Er soll eine Glatze und ein auffälliges Tattoo im Gesicht haben. Er trug eine schwarze Oberbekleidung und eine blaue lange Jeanshose. Außerdem soll er einen bunten Stoffbeutel mit kurzen Trageriemen mitgeführt haben.

Täter für weitere Überfälle verantwortlich?

Täterbeschreibung und Vorgehensweise lassen vermuten, dass es sich um denselben Täter handelt, der in der vergangenen Tagen für zwei weitere Überfälle auf Supermärkte in Rutesheim und Renningen verantwortlich gemacht wird. Die Ermittlungen der Polizei gehen unter anderem in diese Richtung. Ein Unbekannter hatte am Samstagabend einen Kassierer in einem Supermarkt in Rutesheim-Perouse mit einer Schusswaffe bedroht und eine Bargeldsumme in niedriger dreistelliger Höhe erbeutet. Wenige Tage zuvor, am Dienstag, 6. August, hatte ein Täter einen Supermarkt in der Alten Bahnhofstraße in Renningen überfallen. Auch in diesen Fällen hatte der Täter den Einkaufsmarkt kurz vor Ladenschluss betreten und Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08 00/ 1 10 02 25 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.