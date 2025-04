Trumps Verteidigungsminister unter Druck: Zweifel an Pete Hegseth wachsen

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth steht zunehmend unter Druck. Grund ist die sogenannte Chatgruppenaffäre. Die Rücktrittsforderungen aus der Opposition werden indes lauter.

red/AFP 23.04.2025 - 07:09 Uhr

Ist US-Verteidigungsminister Pete Hegseth seinem Job gewachsen? In Washington gibt es daran zunehmend Zweifel. Grund ist die sogenannte Chatgruppenaffäre. Hegseth soll vertrauliche Militärinformationen per Handy-Messenger geteilt haben, unter anderem mit seiner Frau. Dennoch hält Präsident Donald Trump an dem 44-Jährigen vorerst fest. Die Rücktrittsforderungen aus der Opposition werden indes lauter.