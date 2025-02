Auf Geheiß des amerikanischen Präsidenten werden auch in Pentagon-Schulen in Deutschland Bücher aus dem Verkehr gezogen. Nicht alle sind darüber erzürnt.

Michael Weißenborn 10.02.2025 - 17:33 Uhr

Bei einer Versammlung mit Pentagon-Mitarbeitern fackelt der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nicht lange. „Ich denke, der dämlichste Satz in der Militärgeschichte ist: ‚Unsere Vielfalt ist unsere Stärke‘“, sagt Hegseth am Freitag. „Ich denke, unsere Stärke liegt in unserer Einheit.“ Hegseth fügt hinzu, dass Menschen gleich behandelt werden sollten, unabhängig von ihrem Hintergrund, ihrer Erziehung, ihrem Geschlecht, ihrer Ethnie. Sie sollten nach Leistung und Engagement beurteilt werden. „So war es. So wird es sein“, so der Ex-Major der Nationalgarde von Minnesota.