Wer es allen recht machen will, verrät sich selbst, und wer Nein sagt, enttäuscht die anderen. Doch es gibt einen Weg aus diesem Dilemma. Man kann lernen, weder zu schroff noch zu harmoniesüchtig zu sein.

Nadine Zeller 27.02.2025 - 15:26 Uhr

Der Kollege lehnt im Türrahmen des Büros und schwärmt von seinem neuen Dampfgarer. Die Frage, ob Essenszubereitung in diesem Moment für sein Gegenüber interessant ist, stellt sich offensichtlich nicht für ihn. Eigentlich wollte man arbeiten, doch der Kollege nimmt gerade erst Fahrt auf. Was also tun? Die kostbare Zeit schützen? Oder höflich weiternicken in der Hoffnung, dass er von selbst zum Ende kommt?