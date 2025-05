Wann genau das sein wird, weiß Pep Guardiola nicht. Sehr wohl aber, dass er sich nach seinen Jahren bei Manchester City eine Pause nehmen wird. Das hat er schon mal so gemacht.

red/dpa 03.05.2025 - 15:07 Uhr

Star-Coach Pep Guardiola will sich nach seiner Ära bei Manchester City eine Auszeit nehmen. Wann das sein wird, ließ er allerdings offen. „Wenn meine Zeit hier beendet ist. In einem Jahr, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren“, sagte er beim Sender Sky Sports in seiner typischen Art und lachte dabei.