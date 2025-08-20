Weil das Angebot für das Großevent im Kreis Ludwigsburg gut ankommt, sind mit der Zeit weitere Verbindungen hinzugekommen. Sie sind auch am 23. und 24. August wieder nutzbar.

Um den Gästen den Besuch des Markgröninger Schäferlaufs möglichst einfach zu machen, verkehren am Wochenende, 22. und 23. August, zusätzlich zum Linien- und Nachtbusverkehr Sonderbusse und Shuttles. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Schon vor Jahren wurden von und nach Markgröningen folgende Sonderbuslinien eingerichtet: Bahnhof Asperg, Bahnhof Hemmingen über Schwieberdingen, Möglingen Löscher, Bahnhof Sachsenheim über Ober- und Unterriexingen sowie zum Bahnhof Ditzingen über Münchingen. Das Angebot wurde sehr gut genutzt, daher wurden vergangenes Jahr zusätzlich die Verbindung nach Vaihingen/Enz Stadtmitte über Unterriexingen und Enzweihingen sowie ein Shuttle-Service zum Bosch-Parkplatz in Schwieberdingen eingerichtet.

 

Der Service wird für nur einen Euro pro Person und Fahrt angeboten, Kinder bis sechs Jahre fahren kostenlos. Die Taktungen sind kurz, die Busse verkehren bis in den späten Abend. „So können die Besucherinnen und Besucher unseren Schäferlauf bedenkenlos genießen – ohne Parkplatzsuche und auch ohne Angst um den Führerschein“, so Frank Blessing, Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung. Die Fahrpläne sind auf www.schaeferlauf-markgroeningen.de übersichtlich dargestellt.