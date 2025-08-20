Weil das Angebot für das Großevent im Kreis Ludwigsburg gut ankommt, sind mit der Zeit weitere Verbindungen hinzugekommen. Sie sind auch am 23. und 24. August wieder nutzbar.

Andreas Hennings 20.08.2025 - 09:00 Uhr

Um den Gästen den Besuch des Markgröninger Schäferlaufs möglichst einfach zu machen, verkehren am Wochenende, 22. und 23. August, zusätzlich zum Linien- und Nachtbusverkehr Sonderbusse und Shuttles. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Schon vor Jahren wurden von und nach Markgröningen folgende Sonderbuslinien eingerichtet: Bahnhof Asperg, Bahnhof Hemmingen über Schwieberdingen, Möglingen Löscher, Bahnhof Sachsenheim über Ober- und Unterriexingen sowie zum Bahnhof Ditzingen über Münchingen. Das Angebot wurde sehr gut genutzt, daher wurden vergangenes Jahr zusätzlich die Verbindung nach Vaihingen/Enz Stadtmitte über Unterriexingen und Enzweihingen sowie ein Shuttle-Service zum Bosch-Parkplatz in Schwieberdingen eingerichtet.