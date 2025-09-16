Die Ugroßmutter von Smadar Goshen wurde 1941 aus Stuttgart deportiert. Jetzt macht die deutsch-israelische Choreografin erneut im Outdoor-Walk „Passing“ Familiengeschichte erlebbar.
Es ist ein kurzer Weg, doch er prägt sich intensiv ein. Smadar Goshens Outdoor-Walk-Performance „Passing“ führt von der Kirche St. Georg über den Pragfriedhof zur Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ und ist ein besonderer Spaziergang, auf dessen Stationen die israelisch-deutsche Choreografin in Worten und mit Tanz sehr berührend aus ihrer Familiengeschichte und von ihrer Urgroßmutter erzählt. Paula Kahn, die zur jüdischen Gemeinde Württembergs gehörte, wurde am 1. Dezember 1941 von Stuttgart aus nach Riga deportiert, ihre Spur verliert sich in einem Massengrab.