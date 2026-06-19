Performance im Renitenztheater Zwischen Spaß und Apokalypse
Die apokalyptischen Tänzer*innen suchen die Verbindung zwischen Humor und Politik. Was ist da derzeit überhaupt möglich? Auch Ricarda Lang weiß Antworten.
Die apokalyptischen Tänzer*innen suchen die Verbindung zwischen Humor und Politik. Was ist da derzeit überhaupt möglich? Auch Ricarda Lang weiß Antworten.
An diesem Abend wird es um vieles gehen. Um Kürzungen bei der Kulturförderung, Konsum, Politik, Humor, Kapern, Cherrytomaten und Äpfel. Und um Lieder von Erika Mann. Die Tochter von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann hat mit ihrer 1933 in Aktion tretenden Kunstgruppe „Die Pfeffermühle“ politisches Kabarett gemacht. Nach ihrem Start in München hauptsächlich im Schweizer Exil, weil sie vor den Nationalsozialisten in Deutschland fliehen musste. Der größte Gewinn des Abends, den das Performance-Kollektiv mit dem Namen die apokalyptischen Tänzer*innen konzipiert hat, dürfte die Wiederbelebung der „Pfeffermühle“ und der Lieder von Erika Mann wie „Die Dummheit“, „Schlaraffenland“ oder „Der Lügenprinz“ sein. Das Kollektiv hat sich die Mühe gemacht, Manns Lieder im Kabarettarchiv in Mainz auszugraben und auf die Bühne zu bringen (am Klavier: Beate Klose). Die Parallelen zwischen den 30er-Jahren und der Gegenwart sind so frappierend – das zeigen die Texte der alten Lieder –, dass das Publikum im Renitenztheater jeder Zeile gespannt lauscht.