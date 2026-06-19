Performance im Renitenztheater: Zwischen Spaß und Apokalypse

An diesem Abend wird es um vieles gehen. Um Kürzungen bei der Kulturförderung, Konsum, Politik, Humor, Kapern, Cherrytomaten und Äpfel. Und um Lieder von Erika Mann. Die Tochter von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann hat mit ihrer 1933 in Aktion tretenden Kunstgruppe „Die Pfeffermühle“ politisches Kabarett gemacht. Nach ihrem Start in München hauptsächlich im Schweizer Exil, weil sie vor den Nationalsozialisten in Deutschland fliehen musste. Der größte Gewinn des Abends, den das Performance-Kollektiv mit dem Namen die apokalyptischen Tänzer*innen konzipiert hat, dürfte die Wiederbelebung der „Pfeffermühle“ und der Lieder von Erika Mann wie „Die Dummheit“, „Schlaraffenland“ oder „Der Lügenprinz“ sein. Das Kollektiv hat sich die Mühe gemacht, Manns Lieder im Kabarettarchiv in Mainz auszugraben und auf die Bühne zu bringen (am Klavier: Beate Klose). Die Parallelen zwischen den 30er-Jahren und der Gegenwart sind so frappierend – das zeigen die Texte der alten Lieder –, dass das Publikum im Renitenztheater jeder Zeile gespannt lauscht.

Kunstformen und Polit-Talk im Wechsel Doch nicht nur ihren Liedern. Anrührend wird es mit dem Stuttgarter Liedermacher Peter Luttringer, der Gitarre spielend von alten Zeiten singt und sanfte Akzente setzt. Zuvor ging es unter anderem dem gekürzten Stuttgarter Kulturhaushalt und dem Oberbürgermeister der Stadt an den Kragen.

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Jasmin Schädler, Mona Louisa-Melinka Hempel und Calendal sind die apokalyptischen Tänzer*innen, die mit viel Sprachwitz und Formulierungskunst, grau-silbernen Kostümen und einer unschlagbaren Nopper-Parodie (Mona Louisa-Melinka Hempel) für Erheiterung sorgen. Unter dem Titel „Ha Ha Haltung“ haben die drei den Abend ersonnen, Gastkünstler wie Eva Mario Hasler mit ihrem Programm „Evas Apfel“ und die Drag Queen Miss Perm eingeladen, auch um mit ihnen nach deren Performances über ihr Überleben als Kunstschaffende zu sprechen.

Noch politischer wird es in einer Gesprächsrunde, die von der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt wurde und zu der die Grünen-Politikerin Ricarda Lang, der Oberbürgermeister von Göppingen Alex Meier (Grüne) und Cassis Kilian, die zu Humor und Politik an der Universität Frankfurt forscht, auf die Bühne kommen.

Podiumsdiksussion bei „Ha Ha Haltung“ mit Cassis Kilian, Ricarda Lang, Alex Meier (v.l.) und Jasmin Schädler,Mona Louisa-Melinka Hempel und Calendal als Moderatoren-Team. Foto: www.dominiquebrewing.com

Humor als Zeichen von Souveränität

Welche Rolle Humor heute in der Politik spielt, ist dabei die Hauptfrage. Kilian weist vor allem auf die Gefahren hin: „Die Rechten haben einen sehr effektiven Humor. Die extreme Rechte bietet sehr gutes Entertainment, da ist Unterhaltung alles.“ Der Rest, Wahrheiten etwa, seien untergeordnet. Die Technik sei dabei, nach unten zu treten, während intelligente Satire nach oben trete.

Ricarda Lang berichtet aus ihrem Alltag als Politikerin, dass für sie Humor heute Macht und Souveränität bedeuteten. Und sie nutze Memes, die mit ihrer Person gemacht wurden, mittlerweile für eigene Zwecke. Auch sie weiß: „Entertainment ist Teil des politischen Betriebs, Wahrheit hat da für manche keine Bedeutung“. Beste Beispiele liefere Donald Trump. Meier aus Göppingen helfe Galgenhumor im politischen Betrieb, wie er berichtet. Witz und Humor könnten helfen, nicht zu verbittern.

Bunt, anregend und vor allem sympathisch – auf diese Weise bietet der Abend viele neue Einblicke. Er war der Auftakt für zwei weitere erhellende Vorführungen, dann mit anderen Gästen und wieder zur Frage: Wie gehen Politik und Humor zusammen?

„Ha Ha Haltung“: 22. und 23. Juni, 20 Uhr, Renitenztheater. Gäste sind unter anderen: Erwin Köhler (Landtagsabgeordneter, Grüne), Sara Dahme, Patricia Paryz, Holger Marcks (Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft). /

Weitere Infos

Team

Die apokalyptischen Tänzer*innen sind ein freies Performance-Kollektiv aus Stuttgart. www.apocalypse.dance

„Ha Ha Haltung“ ist in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg entstanden, die inhaltlich und bei der Vermittlung der Gesprächspartner unterstützt hat.

Ort

Renitenztheater, Büchsenstraße 26, Stuttgart. renitenztheater.de