Fast Tausend Kilo Sauerkraut werden beim Perouser Krautfest vorgekocht. Die Besucher kommen zuhauf.

nam 06.10.2024 - 13:41 Uhr

Schon seit Donnerstag sind die Feuerwehrleute von Perouse (Abteilung 1) und andere fleißige Helfer am Kochtopf gestanden, um die wichtigste Zutat für das traditionelle Fest im Rutesheimer Stadtteil zuzubereiten: Fast Tausend Kilo Sauerkraut haben sie in großen Gulaschkanonen verarbeitet und vorgekocht. „Die Leute warten jedes Jahr schon auf das Perouser Krautfest, und vor allem auf das Sauerkraut“, sagt Rolf Vincon, der Perouser Abteilungskommandant. Organisiert wird die Veranstaltung abwechselnd von der Feuerwehr – die an diesem Wochenende für die Verköstigung sorgte – und von den Vereinsmitgliedern des SV Perouse. Schon am Samstag zeigten sich die Besucher in Feierlaune, kurz nach der Eröffnung des Festes waren schon gut 200 im Zelt. Auch das Feuerwehrhaus wurde für die Veranstaltung frei geräumt. Die Temperaturen waren zwar etwas kühl, doch am Sonntag zeigte sich tatsächlich auch die Sonne – und lud die Gäste ein, auch im Freien zu sitzen.