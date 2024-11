Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den VfL Bochum gibt es im Kader des VfB einige personelle Fragezeichen. Dazu zählen ein Youngster und vier Nationalspieler.

Heiko Hinrichsen 20.11.2024 - 14:00 Uhr

Die Ränge im 60 000 Zuschauer fassenden Nationalstadion des 26. März in Bamako, der Hauptstadt Malis, waren äußerst spärlich gefüllt, als VfB-Profi El Bilal Touré in der siebten Spielminute der Partie gegen Eswatini, dem früheren Swasiland, nach einer Flanke von rechts an den Ball kam. Der Stürmer fackelte nicht lange – und legte mit seinem Rechtsschuss aus zentraler Position zum 1:0 den Grundstein für den 6:0-Heimsieg Malis in der Qualifikation des Afrika Cups.