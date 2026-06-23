Sie trat stets ruhig und souverän auf, jahrelang stand die DHL-Finanzvorständin Melanie Kreis wie eine Art Vize-Konzernchefin bei Pressekonferenzen neben dem Vorstandschef. Bald ist Schluss.

Bonn - Die Deutsche Post verliert ihre langjährige Finanzchefin. Wie der Bonner Konzern mitteilte, wird die seit zehn Jahren amtierende Finanzvorständin Melanie Kreis ihren Ende Mai 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Sie begründete den Schritt damit, dass der richtige Zeitpunkt für den Übergang gekommen sei. "Jetzt ist der richtige Moment, um die Nachfolge so zu regeln, wie es für unser Unternehmen am besten ist", wird die 55-Jährige in der Firmenmitteilung zitiert. Sie sei überzeugt, dass der Konzern für die Zukunft sehr gut aufgestellt sei. Sie wolle ihren Vertrag erfüllen.

Kreis rückte 2014 in den Vorstand, wo sie zwei Jahre für das Personalressort zuständig war und dann in ihre jetzige Funktion rückte. Sie trat häufig an der Seite von Konzernchef Tobias Meyer auf, wodurch sie wie eine Art Vize-Chefin des Konzerns wirkte.

Wie Meyer und dessen Vorgänger Frank Appel arbeitete Kreis früher bei der Unternehmensberatung McKinsey, 2004 wechselte sie zum Bonner Logistikkonzern. Kreis habe mehr als zwei Jahrzehnte "einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung der DHL Group geleitet", sagte die Aufsichtsratsvorsitzende Katrin Suder. Auch Konzernchef Tobias Meyer war voll des Lobes über Kreis: "Sie verkörpert Integrität, Disziplin, Rationalität und Empathie und hinterlässt nicht nur die starken Ergebnisse ihres Wirkens im Finanzbereich."

Die Deutsche Post benennt sich schon bald in DHL um, der Konzern wird immer internationaler. Das ist auch an der Nachbesetzung zu erkennen: Nachfolger der Bonnerin Kreis als Finanzvorstand wird zum Juni 2027 der Australier Joe Joseph, der bislang Finanzchef des Konzernbereichs der Express-Zustellungen ist. Er ist seit mehr als 28 Jahren für DHL Express tätig - seine Anfänge liegen also noch vor der 2002 abgeschlossenen Übernahme von DHL durch die Deutsche Post. Seit 12 Jahren arbeitet er in seiner jetzigen Funktion. "Mit Joe Joseph rückt eine erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen zum Konzernvorstand Finanzen auf", sagt Konzern-Aufsichtsrätin Katrin Suder.