Überraschende Personalie im Blühenden Barock: Petra Herrling gibt nach etwas mehr als drei Jahren mit sofortiger Wirkung das Amt als Geschäftsführerin ab.

Der Aufsichtsrat der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH (BlüBa) und Geschäftsführerin Petra Herrling haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, dass sie aus dem Amt als Geschäftsführerin mit Wirkung zum 4. Mai 2026 ausscheidet. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung der Gesellschaft.

„Der Aufsichtsrat dankt Petra Herrling für ihre geleistete Arbeit und ihren maßgeblichen Beitrag zur Weiterentwicklung des BlüBa und wünscht ihr für ihre berufliche und persönliche Zukunft viel Erfolg und alles Gute“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Interimsgeschäftsführung übernimmt Bernhard Gieß, Jurist und ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der BlüBa GmbH. Über die dauerhafte Neubesetzung der Geschäftsführung werde der Aufsichtsrat zu gegebener Zeit entscheiden. Ein entsprechender Auswahlprozess wird nun eingeleitet. Herrling hat das Amt Anfang 2023 übernommen, davor wurde sie zwei Monate vom ehemaligen Geschäftsführer Volker Kugel eingearbeitet.

Bernhard Gieß leitete vor seinem Ruhestand 2021 für acht Jahre das für Immobilienmanagement, Schlösser und Gärten sowie Kulturliegenschaften zuständige Referat im Finanzministerium. Er kommt ursprünglich aus Denkendorf im Landkreis Esslingen und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen.