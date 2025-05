Der VfL Sindelfingen ist in der Leichtathletik bestens aufgestellt. Nun gibt es mit Blick auf die Sommerspiele 2028 ein „Perspektiv-Team Olympia“ – das auch eine Antwort auf die alles andere als optimale Unterstützung des Verbandes ist.

Jochen Klingovsky 09.05.2025 - 11:50 Uhr

Die Leichtathletik-Welt blickt in diesem Jahr immer wieder nach Asien. In Japan gibt es Mitte September den Saisonhöhepunkt, doch schon der Weg zur WM 2025 in Tokio führt viele Sportlerinnen und Sportler nach Fernost. Im chinesischen Guangzhou finden an diesem Wochenende beispielsweise die World Relays statt, die inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften. Zum deutschen Team, das dort an den Start geht, gehört auch Jessica-Bianca Wessolly. Das ist schon allein deshalb bemerkenswert, weil das Jahr 2024 für die Sprinterin alles andere als glücklich gelaufen war. Umso zuversichtlicher blickt sie nun nach vorne – was auch mit einer besonderen Perspektive zu tun hat, die ihr von ihrem Verein VfL Sindelfingen geboten wird.