Pessar mit Widerhaken Stuttgarter will Vergewaltiger mit Penis-Falle abschrecken
Bieten „Penis-Fallen“ mit scharfen Widerhaken Schutz vor Vergewaltigung? Ein Mediziner aus Stuttgart ist davon überzeugt – doch er stößt auf heftige Kritik.
Es passiert jeden Tag. Sexuelle Übergriffe, Nötigung, Vergewaltigung: Fast 40 Mädchen und Frauen in Deutschland werden jeden Tag Opfer einer schweren Sexualstraftat. Mit 13.320 Fällen wurde im Jahr 2024 ein erneuter Höchststand erreicht, die Zahl stieg das sechste Jahr in Folge. Beschämend, erschreckend – und mit verheerenden Folgen für die Betroffenen. Doch was tun? Das hat sich in den vergangenen Monaten auch der Stuttgarter Mediziner Urs Schneider überlegt: „Jedes Mal, wenn ich Meldungen über Vergewaltigungen in der Zeitung lese, erschreckt mich das und treibt mich um.“ Nicht zuletzt, weil er zwei Töchter habe.