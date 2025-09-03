Die Tierrechtsorganisation Peta hat bundesweit Hochschul-Bistros-, Mensen- und Cafeterien zumThema vegane Ernährung befragt. Eine Stuttgarter Mensa landet beim Ranking weit vorne.
03.09.2025 - 13:53 Uhr
Die Mensa Kunstakademie des Studierendenwerks Stuttgart gehört zu den vegan-freundlichsten Hochschul-Kantinen Deutschlands. Das hat ein Ranking der Tierrechtsorganisation Peta unter insgesamt 29 teilnehmenden Studierendenwerken ergeben. Befragt wurden Bistros, Mensen und Cafeterien an Hochschulen bundesweit zu verschiedenen Aspekten rund um das Thema vegane Ernährung.