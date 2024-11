Pete Hegseth sei „hart, klug“ und ein wahrer Anhänger der „America First“-Politik, lobt Trump. Der Veteran moderiert aktuell die Sendung „Fox & Friends Weekend“.

red/dpa 13.11.2024 - 08:25 Uhr

Der Fox-News-Moderator und Veteran Pete Hegseth soll US-Verteidigungsminister werden. Das kündigte der designierte US-Präsident Donald Trump an. Hegseth habe „sein ganzes Leben als Kämpfer für die Truppen und für das Land“ verbracht. Er sei „hart, klug“ und ein wahrer Anhänger der „America First“-Politik. Mit Hegseth an der Spitze seien „Amerikas Feinde gewarnt“, heißt es in der Mitteilung Trumps.