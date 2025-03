The Atlantic: Kriegserklärung per Chat-App auf dem Sofa

Die Regierung von US-Präsident Trump hat versehentlich einen streng geheimen Einsatzplan für die Angriffe auf die Huthi-Miliz im Jemen an einen Journalisten übermittelt. Dies bestätigte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA.

Michael Maier /AFP 25.03.2025 - 11:09 Uhr

Der Regierung von US-Präsident Donald Trump ist eine schwerwiegende Sicherheitspanne in ihren Militärplanungen unterlaufen: Der streng geheime Einsatzplan für die Angriffe auf die jemenitische Huthi-Miliz am 15. März wurde vorab versehentlich an einen Journalisten verschickt. Das passierte nicht in der Kommando-Zentrale im Pentagon, sondern in einer Art Chat-Gruppe, wie sie zum Beispiel von Kita-Eltern oder Freundeskreisen bequem auf dem Sofa verwendet werden.