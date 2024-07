Für eine RTL-Sendung hat sich Peter Boch unerkannt bei Feuerwehr, Hort und Technischen Diensten eingeschmuggelt. Er ist er erste Politiker, der das wagt.

Eberhard Wein 10.07.2024 - 18:37 Uhr

Timo steht im Hoodie auf einer Leiter und darf Axel Schönthaler von den Technischen Diensten der Stadt Pforzheim das Werkzeug anreichen. Was Schönthaler nicht weiß: Sein Praktikant ist gar kein Langzeitarbeitsloser, der hier in Pforzheim im Rahmen einer angeblichen RTL-Sendung namens „Die Stadtentdecker“ um eine Jobchance kämpft. Das wurde ihm nämlich gesagt. Doch in Wahrheit heißt Timo Peter Boch, ist Pforzheims Oberbürgermeister und damit Schönthalers oberster Chef.