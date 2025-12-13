Mit Filmen wie „Pulp Fiction“ oder „Die Maske“ wurde Peter Greene berühmt. Jetzt ist der US-Schauspieler gestorben.

red/dpa 13.12.2025 - 17:29 Uhr

Der US-Schauspieler Peter Greene, der mit Filmen wie „Pulp Fiction“ und „Die Maske“ berühmt wurde, ist tot. Greene sei im Alter von 60 Jahren in seiner Wohnung in New York gestorben, teilte sein Manager Gregg Edwards der Deutschen Presse-Agentur mit. „Er war ein enger Freund, einer der besten Charakterdarsteller auf dem Planeten und er wird vermisst werden.“ Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.