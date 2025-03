22.03.2025 - 07:07 Uhr , aktualisiert am 24.03.2025 - 15:55 Uhr

Promi-Stippvisite im Supermarkt am Flughafen

Das gibt es auch nicht alle Tage. Der beliebte Musik-Star und seine Ehefrau werden am 2. April im riesigen Supermarkt am Flughafen auftreten. Wie kommt er zur außergewöhnlichen Promi-Stippvisite?

Caroline Holowiecki 22.03.2025 - 07:07 Uhr

Ein Fotograf ist organisiert, Sicherheitskräfte und Absperrungen ebenfalls, und Getränke und Häppchen wird es hinter den Kulissen auch geben. Das Marktkauf-Team in Bernhausen bereitet sich auf einen besonderen Gast vor. Am 2. April wird Peter Maffay vor Ort sein. Der Musik-Star, der trotz seiner 75 Jahre nach wie vor mit Leichtigkeit große Konzerthallen füllt und Nummer-eins-Alben veröffentlicht, wird dem großen Supermarkt direkt am Flughafen einen Besuch abstatten.