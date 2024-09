Vor allem das RTL-Format „Raus aus den Schulden“ machte ihn bekannt. Nun starb Peter Zwegat mit 74 Jahren, wie sein früherer Sender RTL bekannt gab.

red/dpa 30.09.2024 - 12:05 Uhr

Der TV-Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot. Das teilte sein früherer Sender RTL der Deutschen Presse-Agentur in Köln mit. Zwegat sei bereits Anfang August plötzlich und unerwartet im Alter von 74 Jahren gestorben, so RTL am Montag. Die Beisetzung habe im engsten Kreis stattgefunden.