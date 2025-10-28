Rund 15.000 Personen haben die Petition von Influencerin Kim Hoss für besseren Datenschutz in Drogerien unterzeichnet. Was sagen eigentlich Rossmann und Müller zu dem Thema?
28.10.2025 - 16:09 Uhr
Die Stuttgarter Influencerin Kim Hoss treibt ihre Kampagne gegen den aus ihrer Sicht mangelnden Datenschutz bei Fotoaufträgen in Drogeriemärkten weiter voran. In regelmäßigen Abständen postet sie Beiträge auf ihren Kanälen dazu. Zuletzt teilte sie unter anderem ein Bild aus einer dm-Filiale geteilt, in der die Schubladen, in denen die Fotos zur Abholung bereitliegen, mit Schlössern versehen wurden. Die Petition im Netz, die mehr „Sicherheit für Fotos in Drogeriemärkten“ fordert, haben inzwischen fast 15.000 Unterstützer gezeichnet.