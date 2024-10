Forscher haben das Geheimnis des Regengeruchs gelüftet. Und oft können wir Regen tatsächlich schon riechen, bevor er überhaupt den Boden erreicht.

Katrin Jokic 17.10.2024 - 16:24 Uhr

Es gibt diesen einen Moment, wenn die ersten Regentropfen auf den trockenen Boden fallen und die Luft plötzlich von einem unverwechselbaren, erdigen Duft erfüllt ist. Dieser Geruch, der so viele Erinnerungen an Sommerregen, aufgewirbelte Staubwolken und das Erwachen der Natur in uns weckt, trägt den poetischen Namen „Petrichor“. Doch was steckt eigentlich hinter diesem faszinierenden Phänomen, das uns fast magisch in seinen Bann zieht?