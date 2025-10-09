Die Pfadfinder feiern im Stadtteil Bad Cannstatt ein besonderes Jubiläum. Am Sonntag, 12. Oktober, gibt es die Möglichkeit, die historische Ausstellung zu sehen.

Der Verband Christlicher Pfadfinder (VCP) Bad Cannstatt ist 100 Jahre alt. Am 31. Mai und 1. Juni hat der VCP sein Jubiläum im Otto-Riethmüller-Haus gefeiert als Begegnungsfest zwischen den Generationen: mit aktiven Pfadfindern, ehemaligen Stammesmitgliedern und Vertretungen der Landes- und Bundesleitung. Jetzt gibt es einen weiteren Veranstaltungsreigen am Sonntag, 12. Oktober. Von 11 bis 12 Uhr findet in der Cannstatter Stadtkirche ein Gottesdienst statt. Ab 12.30 Uhr laden die Pfadfinder zu einer Führung und Besichtigung der historischen Ausstellung ein.

 
Ausschnitt einer Fotocollage der Ausstellung. Foto: VCP

Die Fotos sind im Chorraum der Cannstatter Stadtkirche zu sehen. Dort werden auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichten. Im Anschluss wird im Ludwig-Raiser-Haus in der Wilhelmstraße 8 in Bad Cannstatt weiter gefeiert und sind alle Interessierten zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen, Liedern mit Gitarrenbegleitung und Austausch eingeladen.

Ausstellung in Stadtkirche bis 26. Oktober zu sehen

Die Ausstellung in der Cannstatter Stadtkirche ist bis zum 26. Oktober zu sehen dienstags, donnerstags und samstags (an allen Markttagen) von 10 bis 12 Uhr und dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags im Rahmen respektive im Anschluss an den Gottesdienst.