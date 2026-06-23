Der Erweiterungsbau der Pfalzgraf-Rudolf-Schule in Herrenberg ist fertig. Die zusätzlichen Räumlichkeiten mit angenehmem Raumklima sollen den Schulalltag deutlich verbessern.

Zwei Klassenzimmer, einen Multifunktionsraum sowie einen Sanitärbereich umfasst der jetzt feierlich eingeweihte Erweiterungsbau der Pfalzgraf-Rudolf-Schule in Herrenberg. Das in Holzmodulbauweise errichtete Gebäude bietet insgesamt rund 254 Quadratmeter zusätzliche Lern- und Nutzfläche. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei der Bau in außergewöhnlich kurzer Zeit realisiert worden: Zwischen dem Gemeinderatsbeschluss im Juni 2025 und der Teilbauabnahme im Dezember lagen nur sechs Monate. Bereits im vergangenen März konnte der Bau in Betrieb genommen werden.

Vom Erdaushub im September über die Anlieferung der Holzmodule im Oktober bis zur Fertigstellung zeigte sich ein durchgehend straffer Bauablauf, heißt es von Seiten der Stadt. Dieses Tempo sei nur durch die enge und verlässliche Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich gewesen.

Nachhaltiger Schulbau in Herrenberg setzt neue Maßstäbe

Der Erweiterungsbau unterstreiche die nachhaltige und zukunftsorientierte Schulentwicklung in der Stadt Herrenberg. Die Holzmodulbauweise habe nicht nur eine schnelle Umsetzung ermöglicht, sondern sorge auch für ein angenehmes Raumklima und eine bessere CO2-Bilanz. Damit verbinde das Projekt funktionale Anforderungen moderner Pädagogik mit ökologischen Standards. Es sei ein Beispiel dafür, wie zeitgemäße Schulgebäude entstehen könnten.

Unsere Empfehlung für Sie Schule in Herrenberg Neuer Lernraum in Rekordzeit In nur sechs Monaten wächst der Ergänzungsbau der Pfalzgraf-Rudolf-Schule. Die Stadtverwaltung weiß, wie das gelingen konnte.

„Dieser Erweiterungsbau zeigt, dass wir auch in herausfordernden Zeiten in Bildung und Betreuung investieren“, betont Oberbürgermeister Nico Reith (parteilos) in seinem Grußwort. Gute Schulen seien keine freiwillige Zusatzaufgabe, sondern eine der wichtigsten Zukunftsinvestitionen überhaupt.

Bildung in Herrenberg: Neue Räume fördern gemeinsames Lernen

Der Erweiterungsbau unterstreiche damit den hohen Stellenwert von Bildung in Herrenberg. Mit den neuen Räumen würden die Rahmenbedingungen für Lernen, Zusammenarbeit und gemeinschaftliches Schulleben deutlich verbessert.

Als Zeichen der Unterstützung überreichte der Oberbürgermeister zudem einen Budgetgutschein in Höhe von 1000 Euro an die Schulgemeinschaft, der für Anschaffungen im neuen Gebäudeteil verwendet werden kann.