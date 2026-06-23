Der Erweiterungsbau der Pfalzgraf-Rudolf-Schule in Herrenberg ist fertig. Die zusätzlichen Räumlichkeiten mit angenehmem Raumklima sollen den Schulalltag deutlich verbessern.
23.06.2026 - 10:02 Uhr
Zwei Klassenzimmer, einen Multifunktionsraum sowie einen Sanitärbereich umfasst der jetzt feierlich eingeweihte Erweiterungsbau der Pfalzgraf-Rudolf-Schule in Herrenberg. Das in Holzmodulbauweise errichtete Gebäude bietet insgesamt rund 254 Quadratmeter zusätzliche Lern- und Nutzfläche. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei der Bau in außergewöhnlich kurzer Zeit realisiert worden: Zwischen dem Gemeinderatsbeschluss im Juni 2025 und der Teilbauabnahme im Dezember lagen nur sechs Monate. Bereits im vergangenen März konnte der Bau in Betrieb genommen werden.