Pfarrhaus in Echterdingen Asbestalarm im einstigen Fachwerkidyll
Das evangelische Pfarrhaus in Echterdingen ist schwerer beschädigt als zunächst angenommen. Wie lange die Sanierung dauern wird, kann derzeit niemand sagen.
Das evangelische Pfarrhaus in Echterdingen ist schwerer beschädigt als zunächst angenommen. Wie lange die Sanierung dauern wird, kann derzeit niemand sagen.
Das Haus muss dringend saniert werden. Und die Schäden sind umfangreich: Das historische Pfarrhaus in der Echterdinger Ortsmitte ist eines der wenigen alten und ortsbildprägenden Gebäude in der Stadt. Während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses stellten Mitarbeiter des Amts für Vermögen und Bau das Projekt vor.