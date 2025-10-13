Bei einem Spaziergang entdeckt Andreas Pfizenmaier aus Murrhardt zufällig eine Pferdeskulptur. Wir haken beim Landesdenkmalamt nach: Handelt es sich gar um Kunst aus der Antike?
13.10.2025 - 12:10 Uhr
Es geschieht an einem Sonntag Mitte September. Andreas Pfizenmaier macht mit einem Bekannten einen Nachmittagsspaziergang in der Nähe von Althütte (Rems-Murr-Kreis) und muss austreten. Auf der Suche nach einem geeigneten Plätzchen sieht er aus dem Augenwinkel einen ungewöhnlichen Stein, der seine Neugier weckt. „Er wurde halb von einem Stück Erde verdeckt“, erinnert sich der 52-Jährige. Als er es beiseite schiebt, erblickt er einen etwa 30 Zentimeter großen Pferdekopf. „Er war komplett sauber, als sei er vom Regen reingewaschen worden.“