Zum Festumzug des Pferdemarkts in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) füllen sich die Straßen mit zahlreichen Besuchern – deutlich mehr als im heißen Vorjahr.
01.09.2025 - 19:01 Uhr
Das Blaulicht der Feuerwehr, die den Festumzug des Pferdemarkts in Bietigheim am Montag anführt, ist gerade mal so aus der Ferne zu erkennen, da jubeln die ersten Kinder schon: „Es geht los!“ Gleich darauf folgt ein bunter Strauß aus Trachten- und Sportvereinen, Reitern und Pferdegespannen und natürlich den beliebten historischen Treckern und anderen Oldtimern. Im Publikum herrscht beste Stimmung, es wird gewinkt, gefilmt, gelacht.