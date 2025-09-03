In Bietigheim-Bissingen wurde am vergangenen Wochenende wieder Pferdemarkt gefeiert. Das Fest verlief ruhig, so die Polizei. Insgesamt wurden 20 Strafanzeigen verzeichnet.
03.09.2025 - 14:56 Uhr
Der Bietigheimer Pferdemarkt, der jedes Jahr gut eine Viertelmillion Besucher anzieht, ist aus Sicht der Polizei „ruhig, friedlich und nahezu störungsfrei“ verlaufen, so der Leiter des örtlichen Polizeireviers, Polizeidirektor Volker Kehl. Über die gesamten fünf Festtage hinweg, wurden lediglich 20 Strafanzeigen verzeichnet.