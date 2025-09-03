In Bietigheim-Bissingen wurde am vergangenen Wochenende wieder Pferdemarkt gefeiert. Das Fest verlief ruhig, so die Polizei. Insgesamt wurden 20 Strafanzeigen verzeichnet.

Der Bietigheimer Pferdemarkt, der jedes Jahr gut eine Viertelmillion Besucher anzieht, ist aus Sicht der Polizei „ruhig, friedlich und nahezu störungsfrei“ verlaufen, so der Leiter des örtlichen Polizeireviers, Polizeidirektor Volker Kehl. Über die gesamten fünf Festtage hinweg, wurden lediglich 20 Strafanzeigen verzeichnet.

Zwölf Körperverletzungen über das lange Festwochenende Den Schwerpunkt der Vorfälle bilden Körperverletzungen, die zwölfmal zur Anzeige gebracht worden. Drei Fälle wurden als gefährliche Körperverletzung registriert, dazu zählt unter anderem auch ein Vorfall, der sich Montagnacht am Bahnhof Ellental abgespielt hat. Hierbei waren zwei 19-Jährige aus einer Gruppe heraus angegriffen und im Gesicht verletzt worden.

Darüber hinaus nahmen die Beamtinnen und Beamten zwei Anzeigen wegen Beleidigung, drei Anzeigen wegen Diebstahls, eine Anzeige wegen Bedrohung sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Eine Unfallflucht und drei Unfälle auf den Besucherparkplätzen hat es außerdem gegeben.