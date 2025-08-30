Der 89. Bietigheimer Pferdemarkt ist am Freitag eröffnet worden. Die Besucher strömten am ersten Abend in Scharen auf den Festplatz um bei Live-Musik im Vergnügungspark zu feiern.
30.08.2025 - 12:19 Uhr
Der August setzt zum Endspurt an und das kann für Bietigheim-Bissingen nur eins bedeuten: Absoluter Ausnahmezustand! Freitagabend wurde in der Stadt an Enz und Metter der 89. Pferdemarkt eröffnet – und die Besucher strömten bereits am ersten Tag in Scharen auf den Festplatz unter dem Eisenbahnviadukt, der das Herzstück der Veranstaltung bildet.