Pferdemarkt in Herrenberg „Miss Herrenberg“ kommt aus Weil der Stadt
Bei der 325. Auflage des Pferdemarkts werden rund 100 Stuten bei der Stutenprämierung auf der Herrenberger Festwiese präsentiert.
Zwei dunkelblaue Decken mit weiß abgesetztem Rand sowie zwei schwarz-gelbe Schleifen sind die begehrten Trophäen, um die es am Dienstagvormittag auf der Herrenberger Festwiese bei der Stutenprämierung geht. Letztendlich gelüftet wird das Ergebnis, wer die Schönheitsköniginnen sind, zur Mittagszeit – und passend dazu zeigt sich die Sonne. So glänzt das Fell der schwarzbraunen Warmblutstute „Sirih LM“, die zur „Miss Herrenberg“ gekürt wird, und der Fuchsfarbenen „Mastro’s Princess“, die nun den Titel „Miss Gäu“ tragen darf, besonders schön.