Fünf Tage lang wird in Leonberg gefeiert: Der 333. Pferdemarkt findet vom 6. bis 10. Februar 2026 statt. Wer beim Festumzug mitlaufen will, kann sich bis Mitte Dezember anmelden.
23.10.2025 - 18:44 Uhr
Der Leonberger Pferdemarkt 2026 wirft seine Schatten voraus: Im Februar findet das Traditionsspektakel zum 333. Mal statt. Der große Festumzug ist am Dienstag, 10. Februar. Wie in jedem Jahr sind auch dieses Mal wieder Gruppen und Vereine eingeladen, beim Umzug mitlaufen. Wer Interesse hat, kann sich bis Freitag, 19. Dezember, bei der Stadtverwaltung Leonberg anmelden.