Fünf Tage lang wird in Leonberg gefeiert: Der 333. Pferdemarkt findet vom 6. bis 10. Februar 2026 statt. Wer beim Festumzug mitlaufen will, kann sich bis Mitte Dezember anmelden.

Der Leonberger Pferdemarkt 2026 wirft seine Schatten voraus: Im Februar findet das Traditionsspektakel zum 333. Mal statt. Der große Festumzug ist am Dienstag, 10. Februar. Wie in jedem Jahr sind auch dieses Mal wieder Gruppen und Vereine eingeladen, beim Umzug mitlaufen. Wer Interesse hat, kann sich bis Freitag, 19. Dezember, bei der Stadtverwaltung Leonberg anmelden.

Anmeldung für Umzug läuft bis 19. Dezember Fünf Tage lang wird in der Stadt unter dem Engelberg gefeiert. Von Freitag, 6. Februar, bis Dienstag, 10. Februar, ist auf Leonbergs Straßen, in den Kellern, Hallen und Häusern für Groß und Klein viel geboten. Da gibt es etwa ein Seminar und Vorführungen im Reiterstadion, ein Rummel lockt nebst Krämermarkt, und abends ist in den Kneipen, Bars und Kellern ordentlich was los.

Der Höhepunkt des Traditionsfestes, das weit über Leonbergs Stadtgrenzen bekannt ist und viele Menschen anlockt, ist der große Umzug, an dem jedes Jahr Gruppen und Vereine aus den Nachbarkommunen mitlaufen.

Bis Freitag, 19. Dezember, können sich die Teilnehmer zum Festumzug anmelden. Die Anmeldung erfolgt über die Website www.leonberger-pferdemarkt.de. Dort finden sich auch Informationen rund um den Pferdemarkt, die laufend ergänzt werden. Wie viele Wagen und Beteiligte dabei sein werden, wird Mitte Januar ebenfalls auf der Website veröffentlicht.