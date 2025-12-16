Zwei Tage waren es bei der diesjährigen Ausgabe des Leonberger Pferdemarkts. 2026 öffnet die Feuerwehr ihre legendäre Bar wieder nur an einem Tag. Das sind die Gründe.

Viele Besucherinnen und Besucher des Leonberger Pferdemarkts waren in diesem Jahr durchaus erfreut: Denn die Bar der Leonberger Feuerwehr öffnete nicht nur am Dienstag, dem Haupttag der fünftägigen Sause, ihre Türen. Bereits am Samstag stieg dort die erste Party. Jetzt steht allerdings fest: Der Barbetrieb an zwei Tagen während des Pferdemarkts bleibt eine einmalige Sache.

Ausschließlich am Dienstag geöffnet: „Wieder so wie 2023“ „Wir machen es wieder so wie 2023“, bestätigt Volker Röckle, Leonberger Abteilungskommandant und zuständig für Fragen rund um den Gastro-Betrieb auf dem Gelände der Feuerwache beim Pferdemarkt. Das bedeutet: Am Dienstag, 10. Februar 2026, öffnet von 11 bis 23 Uhr die Bar auf dem Feuerwehrhof, das Magazin wird von 10 bis 21 Uhr bewirtet. Samstags dürfen wieder andere für Halligalli sorgen.

„Wir haben festgestellt, dass es ein riesiger Aufwand ist, die Bar an zwei Tagen zu öffnen“, so Röckle. Wetterbedingt habe man außerdem einen „riesigen Krankenstand“ gehabt. „Wir können nicht immer noch mehr machen“, fügt er hinzu. Schließlich müsse die Wehr auch während des Pferdemarkts ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Womit er nicht unrecht hat: Bei Leonbergs größter Party kommen – gutes Wetter vorausgesetzt – allein dienstags rund 40 000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt.

Ausprobiert und gesehen: Barbetrieb am Samstag geht nicht

Die Mehrheit sei damals sehr wohl dafür gewesen, die Bar an zwei Tagen zu öffnen. Hintergrund sei auch gewesen, dass am Pferdemarkt-Samstag „in der Stadt immer weniger los“ sei. „Aber jetzt haben wir es ausprobiert und gesehen, dass es nicht geht“, sagt Röckle.