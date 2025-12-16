Zwei Tage waren es bei der diesjährigen Ausgabe des Leonberger Pferdemarkts. 2026 öffnet die Feuerwehr ihre legendäre Bar wieder nur an einem Tag. Das sind die Gründe.
16.12.2025 - 11:14 Uhr
Viele Besucherinnen und Besucher des Leonberger Pferdemarkts waren in diesem Jahr durchaus erfreut: Denn die Bar der Leonberger Feuerwehr öffnete nicht nur am Dienstag, dem Haupttag der fünftägigen Sause, ihre Türen. Bereits am Samstag stieg dort die erste Party. Jetzt steht allerdings fest: Der Barbetrieb an zwei Tagen während des Pferdemarkts bleibt eine einmalige Sache.