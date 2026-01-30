Wo und wann fünf Tage lang gefeiert wird – alle 14 Party-Locations im Überblick

Keller, Steinturnhalle, Feuerwache und vieles mehr: Beim Pferdemarkt steht in Leonberg für viele die Party im Mittelpunkt. Möglichkeiten dafür gibt es einige.

Marius Venturini 30.01.2026 - 07:33 Uhr

Pferdemarkt ist auch Partyzeit! Und auch wenn die Pferde – Nomen est Omen – natürlich mehr als nur Beiwerk sind: Für viele Leonbergerinnen und Leonberger steht dennoch das Feiern im Vordergrund. Bei allem Drumherum. Nur: wohin an den fünf Tagen? Steinturnhalle? In einen der Altstadtkeller? Und wann hat überhaupt die Feuerwache geöffnet?