Ein Feierwochenende liegt hinter Ludwigsburg. Erst der VfB-Sieg, dann die Handballmeisterschaft und zur Krönung der Pferdemarkt-Umzug. Die schönsten Bilder von Sonntag.

Frank Ruppert 25.05.2025 - 17:28 Uhr

Feierlaune allenthalben in Ludwigsburg am Wochenende. Neben dem Pokalsieg des VfB Stuttgart und der Meisterschaft der Handballerinnen gab es viele weitere Feiergründe. So feierten Paare bei dem Pop-Up-Hochzeiten auf dem Marktplatz ihre Liebe und alle vereint die 255. Ausgabe des Ludwigsburger Pferdemarkts.