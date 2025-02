Beim Leonberger Pferdemarkt dreht sich vieles ums Pferd und um den großen Festumzug am Dienstag, 11. Februar. Doch auch das Rahmenprogramm über das gesamte Wochenende kann sich sehen lassen. Teil davon ist zum Beispiel der verkaufsoffene Sonntag am 9. Februar. Geschäfte öffnen ihre Türen in der Kernstadt von 13 bis 18 Uhr für Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern. Auch Gastronomiebetriebe haben unterschiedliche Aktionen und Angebote geplant.

Pendelverkehr am Sonntag ab 12.30 Uhr

Damit das Shoppen – und der Besuch von Rathaussturm und Guggenmusiktreffen auf dem Marktplatz – möglichst ohne lange Parkplatzsuche vonstatten gehen kann, gibt es einen kostenlosen Bus-Pendelverkehr. Dieser fährt im Zeitraum von 12 bis 18.30 Uhr zwischen Eltingen, Leo-Center und Altstadt. Auch am Bahnhof macht der Pendelbus Halt. „Dadurch wird der Verkehr in der Innenstadt entlastet und alle Aktionen – egal ob Einkaufsbummel, Guggenmusiktreffen, Pferdeschau, Vergnügungspark, Modellbahnausstellung oder Rathaussturm – lassen sich bequem miteinander verbinden“, schreibt die Stadtverwaltung.

Es gibt am Sonntag gleich zwei Pendelbuslinien: Der Ringverkehr Eltingen verkehrt zwischen Park & Ride-Parkplatz am Leobad und Innenstadt. Die Stationen sind auf dem Weg: Carl-Schmincke-Straße, Mörikeschule (Hindenburg-/Bismarckstraße), Post-/Brennerstraße, Römerstraße (Obi-Flohmarkt, Umstieg in den City-Ring), Leo-Center/Neuköllnerplatz (Römergalerie, Umstieg in den City-Ring) sowie Leonberger-/Wilhelmstraße.

Der City-Ring startet am Leonberger Bahnhof (Steig 5). Die Stationen: Johannes-Kepler-Gymnasium, Törlensweg, Strohgäustraße, Grabenstraße, Vergnügungspark Steinstraße, Leo-Center/Neuköllner Platz (Umstieg in den Ringverkehr Eltingen), sowie Römerstraße (Obi-Flohmarkt, Umstieg in den Ringverkehr Eltingen).

Auch am Dienstag verkehren Busse für die Besucher

Neu beim verkaufsoffenen Sonntag dabei in diesem Jahr ist die Gärtnerei Kriesten im Mahdental. Der Betrieb ist über die kostenpflichtige Buslinie 92 erreichbar. Umstiege sind an der Römerstraße, am Leo-Center sowie an der Grabenstraße möglich.

Kostenlose Busse gibt es auch am Dienstag, 11. Februar, dem Tag des großen Umzugs und dem eigentlichen Haupttag des Leonberger Pferdemarkts. Generell empfiehlt die Stadtverwaltung zwar allen Besucherinnen und Besuchern eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Alternativ gibt es jedoch auch eine kostenfreie Park & Ride-Möglichkeit vom Parkplatz Leobad ab 9 Uhr in Richtung Stadtmitte bis etwa 11.45 Uhr und bis zur Ersatzhaltestelle in der Hindenburgstraße bis etwa 13.45 Uhr Eine Rückfahrt zum Leobad ist ab 16 Uhr an der Ersatzhaltestelle in der Hindenburgstraße möglich. Die Busse verkehren im 15-Minuten-Takt zwischen Leobad und Innenstadt.

Eine Übersicht über alle relevanten Veranstaltungsorte und Partylocations während des Pferdemarkts und auch über den Busverkehr am Sonntag und Dienstag gibt es auf der Internetseite www.leonberger-pferdemarkt.de.