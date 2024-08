„Pfffestival“ in Stuttgart

Stuttgart wird bunter! Seit 2022 werden im Rahmen eines Festivals Stuttgarter Häuserfassaden bemalt. Wir haben eine Spaziergangs-Route durch den Kessel zusammengestellt, auf der ihr gleich sieben dieser Kunstwerke bewundern könnt.

Ihr habt es sicher schon bemerkt: Die Stadt wird wieder bunter. Besonders präsent waren die Malarbeiten der Künstlerin Gizem Erdem. Direkt am Olgaeck – das bisher nicht gerade für seine einladende Atmosphäre und architektonische Meisterleistungen bekannt war – arbeitete sie in den vergangenen Tagen an einem farbenfrohen Mural.