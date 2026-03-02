 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Neue Firma stellt Töpfe her, in denen Pflanzen an der Wand wachsen können

Pfiffige Lösung aus Ludwigsburg Neue Firma stellt Töpfe her, in denen Pflanzen an der Wand wachsen können

Pfiffige Lösung aus Ludwigsburg: Neue Firma stellt Töpfe her, in denen Pflanzen an der Wand wachsen können
1
Alexandra Meßmer von Vertical zeigt, wie leicht sich die Töpfe an der Wand einsetzen lassen. Foto: Werner Kuhnle

Die Topf-Systeme des Start-ups Vertical aus Ludwigsburg lassen sich leicht im Zimmer befestigen und locken keine Fliegen an. Entstanden ist die Idee aus einer Not heraus.

Wie so viele andere hat auch Marco Wagner in der Coronazeit ein Faible für Pflanzen entwickelt. Sein Problem war nur, dass ihm für dieses Hobby der Platz fehlte. „Schnell stand der ganze Schreibtisch voll. Es fing an, ein bisschen zu nerven“, sagt der 37-Jährige. Die Lösung lag für ihn auf der Hand: Man könnte seine grünen Lieblinge doch einfach in Töpfen an der Wand befestigen. Er durchforstete das Internet nach Angeboten, habe aber schlicht nichts gefunden, was zugleich schnörkellos und bezahlbar gewesen wäre. Deshalb machte sich der Motion-Designer selbst ans Werk.

 

Marco Wagner entwickelte eher beiläufig und ohne unternehmerische Ambitionen den Prototypen für einen Topf, den jedermann und jede Frau an der Wand anbringen kann. Das Modell ließ er von einem 3D-Drucker formen. Das war gewissermaßen die Geburtsstunde für das spätere Unternehmen Vertical, das Wagner zusammen mit seiner Lebenspartnerin Alexandra Meßmer im Oktober 2025 gegründet hat, nachdem die Nachfrage immer stärker zugenommen hatte.

Töpfe sind in drei Größen erhältlich

Marco Wagner lässt die Töpfe von einem Drucker anfertigen. Foto: Werner Kuhnle

Das Start-up produziert nun auf dem Franck-Areal in Ludwigsburg Töpfe in verschiedenen Farben und drei Größen. Kunden können die Modelle über den Online-Shop unter www.vertical-pot.de bestellen oder auf Messen kaufen. Vom 13. bis zum 15. März sind Meßmer und Wagner zum Beispiel bei der Blickfang in Stuttgart am Start. Rund 1200 Exemplare habe man mittlerweile verkauft.

Wagner und Meßmer hatten anfangs aber auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, mussten eine ganze Weile an ihren Produkten feilen, mal dies, mal jenes optimieren. „Das erste Problem war, dass ich mit Erde gearbeitet habe“, sagt Wagner. „Das hat aber dazu geführt, dass plötzlich überall Trauermücken aufgetaucht sind. Die fühlen sich halt einfach in nasser Erde wohl“, erklärt er. Also schwenkte man auf eine mineralische Substrat-Mischung um, die den Kunden mitgeliefert wird.

Unsere Empfehlung für Sie

„Das schmückt große und kleine Gärten“ – Tipps für den Vorfrühling

Gartensaison 2026 „Das schmückt große und kleine Gärten“ – Tipps für den Vorfrühling

Christrosen, Winterlinge und Hyazinthen. Im späten Winter blüht es in vielen Gärten schon kräftig. Floristinnen und Gärtner aus dem Kreis Esslingen geben Tipps für die Frühblüher.

Außerdem ließen sich die Töpfe früher nicht ineinanderstecken. Brachen die beiden zu einer Messe auf, war der Kofferraum schnell voll, weil man die Gefäße nicht stapeln konnte. Wagner passte deshalb die Form nochmals an.

Unbefriedigend war für ihn und seine Partnerin zunächst auch, dass man bei den farbigen Töpfen nicht erkennen konnte, wie viel Wasser am Boden steht. Dieses Dilemma merzten die beiden über einen transparenten Streifen aus, der sich an den Töpfen entlangzieht. Damit sieht man, wann der Zeitpunkt zum Gießen gekommen ist. Die beiden Macher von Vertical setzen auf ein System aus Ober- und Untertopf. Im oberen, durchlässigen Gefäß wächst die Pflanze, im unteren wird das Wasser gesammelt.

Die Töpfe sind eckig. Sie schmiegen sich deshalb an die Wand an, wo die Seite mit der größten Fläche andockt. Von dort verringert sich die Höhe des Gefäßes bis zum anderen Ende leicht, sodass die Pflanzen leicht gekippt wachsen. Von der Form her ähneln die konischen Töpfe einem ungleichmäßigen Prisma.

Für welche Pflanzen sich die Töpfe eignen

Alexandra Meßmer und Marco Wagner haben für ihre Töpfe auch einen Messestand entwickelt. Foto: Werner Kuhnle

Befestigt werden sie mit feinen Nadeln. „Das funktioniert, die Metallstifte halten wirklich“, versichert Alexandra Meßmer lächelnd. Man könne jede Standardzimmerpflanze einsetzen. Nur für die größten Töpfe brauche man einen Nagel oder eine Schraube.

Meßmer und Wagner verschicken auf Wunsch mit den Töpfen auch Gewächse, die sie selbst ziehen. Ferner arbeiten sie an einem Verpackungsformat, über das man auch den stationären Handel beliefern könnte. Außerdem haben die beiden ein System ausgetüftelt, mit dem man eine ganze Pflanzenwand bewässern kann. Töpfe sind hier auf mehreren Ebenen miteinander verknüpft und das Wasser kann von oben nach unten durchrieseln.

Herstellung dauert rund zwei Stunden

Die Gefäße selbst entstehen nach wie vor am 3D-Drucker. Das Gerät verflüssigt dazu Spulen mit Plastik. Rund zwei Stunden surrt die Maschine und spritzen die Düsen, bis man einen fertigen Topf herausholen kann. Und schon kann er an der Wand befestigt werden – und der Schreibtisch bleibt frei.

Weitere Themen

Höheres Windrad in Weilimdorf: Sorge um Grünen Heiner als Ausflugsziel: „Das Erleben oben wird ein anderes“

Höheres Windrad in Weilimdorf Sorge um Grünen Heiner als Ausflugsziel: „Das Erleben oben wird ein anderes“

In zwei Jahren soll sich auf dem Grünen Heiner zwischen Weilimdorf und Korntal ein größeres und leistungsfähigeres Windrad drehen. Damit verbunden sind einige Sorgen.
Von Stefanie Köhler
Landtagswahl 2026: Kommunen am Limit: Fünf Ideen gegen die Finanzkrise

Landtagswahl 2026 Kommunen am Limit: Fünf Ideen gegen die Finanzkrise

Wie wollen die Landtagskandidaten aus dem Kreis Ludwigsburg die Finanzlage der Kommunen verbessern? Das sind die interessantesten Vorschläge.
Von Julian Meier
Event mit neuer Location: Mittelaltermarkt Bietigheim: Rattenwerfen, Brotsuppe und Tempelritter

Event mit neuer Location Mittelaltermarkt Bietigheim: Rattenwerfen, Brotsuppe und Tempelritter

Das mittelalterliche Spektakel in Bietigheim-Bissingen ist umgezogen – mit Erfolg: Tausende Besucher strömen zur neuen Location am Möbelhaus Hofmeister.
Von Sandra Lesacher
Autobahnbrücke Korntal-Münchingen: Unbekannte werfen auf A 81 großen Stein auf Auto – Zeugen gesucht

Autobahnbrücke Korntal-Münchingen Unbekannte werfen auf A 81 großen Stein auf Auto – Zeugen gesucht

Mehrere Personen haben am Samstagvormittag von der Autobahnbrücke bei Korntal-Münchingen mit einem Stein ein Auto getroffen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.
Von Stefanie Köhler
Unfall in Korntal-Münchingen: Vorfahrt missachtet: Mitsubishi kracht in Porsche eines 36-Jährigen

Unfall in Korntal-Münchingen Vorfahrt missachtet: Mitsubishi kracht in Porsche eines 36-Jährigen

Im Stadtteil Münchingen kollidieren am Samstagnachmittag auf einer Kreuzung zwei Fahrzeuge. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.
Von Stefanie Köhler
Diskussion in Hemmingen: Pläne für umstrittene neue Flüchtlingsunterkunft stocken

Diskussion in Hemmingen Pläne für umstrittene neue Flüchtlingsunterkunft stocken

Bis zu 94 Menschen könnten einmal in der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen wohnen. Doch die Gemeinde kommt bei den nächsten Schritten nicht voran.
Von Stefanie Köhler
Landtagswahl im Kreis Ludwigsburg: Der mühevolle Kampf der Kleinparteien

Landtagswahl im Kreis Ludwigsburg Der mühevolle Kampf der Kleinparteien

Kleinere Parteien wie ÖDP und Volt treten im Kreis Ludwigsburg immer wieder bei Wahlen an – ihre Chancen sind gering. Worin sehen die Kandidaten den Sinn ihres Kampfes?
Von Oliver von Schaewen
Loch im Haushalt: Ludwigsburger Finanzkrise sollte ein Alarmsignal sein

Loch im Haushalt Ludwigsburger Finanzkrise sollte ein Alarmsignal sein

Dass selbst eine vorsichtig wirtschaftende Stadt wie Ludwigsburg keinen Haushalt mehr genehmigt bekommt, zeigt: Es braucht jetzt ein grundlegendes Umdenken in der Finanzpolitik.
Von Maximilian Kroh
Schwimmen rund um Ludwigsburg: Interaktive Karte: Alle Schwimmbäder im Kreis und was es darüber zu wissen gibt

Schwimmen rund um Ludwigsburg Interaktive Karte: Alle Schwimmbäder im Kreis und was es darüber zu wissen gibt

Wie viele Bäder gibt es im Kreis Ludwigsburg? Ist das größte wirklich das teuerste? Wir sind ein paar interessanten Fragen rund um die Ludwigsburger Bäderlandschaft nachgegangen.
Von Kathrin Klette
Landtagswahl: Was verdienen Ludwigsburger Abgeordnete neben der Diät?

Landtagswahl Was verdienen Ludwigsburger Abgeordnete neben der Diät?

Die vier im Landkreis Ludwigsburg kandidierenden Landtagsabgeordneten sind neben dem Parlament unterschiedlich stark beschäftigt. Wirkliche Nebeneinkünfte sehen sie bei sich nicht.
Von Frank Ruppert
Weitere Artikel zu Pflanzen Wand Ludwigsburg Start-Up
 
 